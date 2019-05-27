В Волгограде активистке Галине Тихенко вновь пытались помешать провести одиночный пикет с плакатами "Путин, уйди сам!" и "Надоел". Неизвестная попыталась вырвать плакаты из рук активистки, сообщает корреспондент Радио Свобода.

5 мая на Тихенко напала супружеская пара, которой не понравились эти же баннеры и призывы прекратить войну в Донбассе.

Тогда Тихенко написала заявление в полицию. Однако там отказались возбудить дело. Активистка считает, что власти нарушают её право на проведение одиночных пикетов, а бездействие полиции привело к тому, что нападения на неё продолжаются.

26 мая помимо Галины Тихенко одиночные пикеты в центре Волгограда в течение двух часов проводили еще три активиста: Владимир Тельпук, Владимир Васильченко и Наталья Дорожнова. Все они требовали проведения демократических выборов и выступали за сменяемость власти в стране.