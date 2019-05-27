Глава района в Хакасии напал на корреспондента "России-24"

Глава Ширинского района Хакасии, член партии "Единая Россия" Сергей Зайцев напал на корреспондента "России 24" Ивана Литомина во время съемок сюжета про последствия пожаров в республике в 2015 году. Видео опубликовано на сайте телеканала.

Следственный комитет России проводит проверку по данному инциденту.

Во время интервью корреспондент хотел спросить чиновника о плохом состоянии домов для пострадавших от пожаров в 2015 году. Глава района попытался отобрать у Литомина микрофон, после чего схватил журналиста под руки и броском повалил на пол. "Пошел вон, сказал, отсюда!", - крикнул чиновник. После этого съемочную группу вытолкали из кабинета.

В "Единой России" извинились перед журналистом и пообещали, что в ближайшее время поведение главы района рассмотрит партийная комиссия по этике.

Весной2015 года в результате природных пожаров в Хакасии пострадало 40 деревень.34 человека погибли, около тысячи попали в больницы, более 5 тысяч человек остались без жилья. Тяжелее всего пришлось селу Шира, где было уничтожено 500 домов, в которых жили 2,5 тысячи человек.

Корреспондент Иван Литомин известен как автор сюжета на "России 24" про нападение на организатора московской гей-вечеринки Никиту Егорова-Кириллова. В сюжете журналист называет встречу "нетрадиционной тусовкой", "шабашем" и "трешем".