Выборы в Европарламент: успех "зелёных", потери традиционных партий

Предварительные результаты выборов в Европейский парламент, которые прошли с 23 по 26 мая в 28 странах ЕС, свидетельствуют о том, что две крупнейшие общеевропейские партии - правоцентристская Народная партия и левоцентристские социал-демократы - теряют большинство.
Это, впрочем, не означает поражения проевропейских сил, поскольку одновременно усилились позиции либералов и зелёных.
Правые националисты и популисты также добились относительного успеха, особенно в ряде крупных стран, однако их фракции будут далеко не самыми крупными.
Согласно предварительным данным, Европейская народная партия, несмотря на потерю около 40 мест, всё же будет иметь крупнейшую фракцию с 179 депутатами (всего в Европарламенте 751 место). Социал-демократы на втором месте, на третье выходят либеральные демократы. Зелёные получают 70 мест (на 20 больше, чем в прежнем созыве), новая фракция националистов будет иметь, по предварительным данным, 58 мандатов.
Выборы в Европейский парламент прошли при самой высокой явке избирателей за последние 20 лет, более 50 процентов. Это, по всей вероятности, позволило избирателям с проевропейскими взглядами более решительно заявить о своих взглядах.
- В Германии заметного успеха добились "зелёные", выйдя на второе место.Наблюдатели говорят, что молодые избиратели решающим образом повлияли на такой результат, отказавшись поддерживать традиционно доминирующие в политике партии ХДС, ХСС и социал-демократов. Результаты нынешних выборов для Ангелы Меркель и её союзников оказались худшими за многие годы, но всё же блок ХДС/ХСС вышел на первое место. Популисты из "Альтернативы для Германии" выразили разочарование своими результатами - они прошли в Европарламент, но набрали всего около 10 процентов.
- Крайне правые во главе с Марин ле Пен лидируют во Франции. Вплотную за ними идут сторонники президента Эммануэля Макрона из партии "Вперёд, Республика". Заметного успеха добились "зелёные". Прежние лидеры среди французских партий - республиканцы и социалисты - продолжают терять позиции.
- В Италии правые консерваторы партии "Лига" во главе с вице-премьером Маттео Сальвини добились успеха, что, вероятно, скажется на укреплении роли этой партии в самой Италии. А вот Движение пяти звёзд, тоже входящее в правящую коалицию, только на третьем месте.
- В Великобритании победила партия "Брекзит" Найджела Фараджа, лейбористы выступили хуже, чем либеральные демократы, выступающие против Брекзита, а консерваторы полностью провалились - у них будет лишь три депутата (у партии "Брекзит" - 28).
- Крайне правые силы потерпели неудачу в Нидерландах, где избиратели предпочли поддержать проевропейские партии.
- В Польше, стране, получающей больше средств из бюджета ЕС, чем любая другая, правящая партия консерваторов и евроскептиков "Право и справедливость" Ярослава Качиньского добилась успеха, в конце концов опередив оппозиционную проевропейскую коалицию.
- В Испании победили правящие социал-демократы.
- В Австрии Народная партия канцлера Себастьяна Курца удержала первое место, а вот Партия Свободы, оказавшаяся в эпицентре недавнего скандала, уступила второе место социал-демократам.
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