Выборы в Европарламент: успех "зелёных", потери традиционных партий

Предварительные результаты выборов в Европейский парламент, которые прошли с 23 по 26 мая в 28 странах ЕС, свидетельствуют о том, что две крупнейшие общеевропейские партии - правоцентристская Народная партия и левоцентристские социал-демократы - теряют большинство.

Это, впрочем, не означает поражения проевропейских сил, поскольку одновременно усилились позиции либералов и зелёных.

Правые националисты и популисты также добились относительного успеха, особенно в ряде крупных стран, однако их фракции будут далеко не самыми крупными.

Согласно предварительным данным, Европейская народная партия, несмотря на потерю около 40 мест, всё же будет иметь крупнейшую фракцию с 179 депутатами (всего в Европарламенте 751 место). Социал-демократы на втором месте, на третье выходят либеральные демократы. Зелёные получают 70 мест (на 20 больше, чем в прежнем созыве), новая фракция националистов будет иметь, по предварительным данным, 58 мандатов.

Выборы в Европейский парламент прошли при самой высокой явке избирателей за последние 20 лет, более 50 процентов. Это, по всей вероятности, позволило избирателям с проевропейскими взглядами более решительно заявить о своих взглядах.