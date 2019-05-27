Новосибирским сотрудникам Росгвардии разрешили отдыхать в 14 странах

Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили выезжать во время отпуска практически во все зарубежные страны. Им разрешено посещение только 14 стран, в числе которых Китай, Куба, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты и другие государства Средней и Восточной Азии. Требование ведомства за подписью полковника полиции Ровшана Курбанова опубликовали в сообществе "Омбудсмен полиции" в соцсети ВКонтакте. В пресс-службе Сибирского округа войск национальной гвардии редакции "Сибирь.Реалии" подтвердили подлинность этого документа.

Список стран составлен на основе внутреннего распоряжения директора Росгвардии Виктора Золотова, подписавшего документ еще год назад. Согласно пояснению только в этих странах "природно-климатическая и военно-политическая обстановка" может обеспечить военным и гражданскому персоналу нацгвардии безопасность во время отпуска.

Посещать страны, не указанные в этом документе, запрещается. "По возвращении из поездки заграницу выезжающий в течение пяти дней обязан доложить непосредственному начальнику о попытках его вербовки, получения от него посторонними лицами сведений, составляющих государственную тайну, или провокаций, а также сдать заграничный паспорт на хранение в подразделение", – говорится в документе.

Несмотря на явный запретительный тон документа, в пресс-службе Сибирского округа войск национальной заявили, что "требования носят рекомендательный характер" и созданы для того, чтобы "сохранить жизнь и здоровье сотрудников Росгвардии и членов их семей". Есть ли аналогичные распоряжения для сотрудников ведомства из других регионов в новосибирской Росгвардии комментировать отказались.