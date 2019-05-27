Трамп в Японии: встреча с императором, похвалы Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп стал первым зарубежным лидером, принятым в Токио новым императором Японии Нарухито. Торжественная встреча состоялась в императорском дворце, Трампа сопровождала его супруга Мелания. Нарухито вступил на престол в прошлом месяце после отречения его отца, императора Акихито.

Трамп находится в Японии с государственным визитом, который продлится четыре дня. В понедельник он провёл переговоры с главой японского правительства Синдзо Абэ. Оба лидера пообещали придать новый импульс торговым переговорам. Несмотря на хорошие личные отношения с Абэ, Трамп ранее неоднократно заявлял, что дисбаланс в торговле с Японией не выгоден США.

Одной из главных тем беседы стала Северная Корея. Президент США заявил о том, что удовлетворён тем, как развиваются переговоры с КНДР - даже несмотря на неудачу недавнего саммита в Ханое. Трамп также подтвердил, что не придаёт большого значения недавним ракетным запускам в Северной Корее и выразил мнение, что вскоре следует ожидать "хороших вестей" из КНДР.

Президент США вновь выступил с похвалами в адрес северокорейского лидера Ким Чен Ына. В частности, Трамп отметил, что согласен с критическими высказываниями Ким Чен Ына в адрес бывшего вице-президента США Джо Байдена. Северокорейское информационное агентство KCNA ранее называло Байдена, который сейчас борется за выдвижение в президенты от Демократической партии, "неразумным", а его высказывания характеризовало как "софизмы пошехонца".