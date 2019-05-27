Минобороны РФ хочет изменить правила медосмотра призывников

Министерство обороны России предложило изменить правила прохождения медицинского осмотра при призыве в армию. Проект поправок к закону "О воинской обязанности и военной службе" опубликован на официальном сайте размещения правовой информации.

В случае принятия документа у призывных комиссий появится возможность дважды в год перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку, а также ставить под сомнение заключения гражданских медиков. Ранее инициировать пересмотр состояния здоровья призывника было практически невозможно, так как такой механизм отсутствовал.

Второй медосмотр предлагается проводить непосредственно перед отправкой на службу. При этом временно негодных по состоянию здоровья призывников будут отправлять на лечение.

Сейчас предложение проходит общественное обсуждение, которое закончится 4 июня.

В Минобороны России считают, что нововведения усложнят "жизнь тем, кто продает и покупает справки", пишут "Известия".

Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова ранее отмечала "халтурную" работу военкоматов и призывных комиссий, которые отправляют больных новобранцев в войска.