Минобороны РФ хочет изменить правила медосмотра призывников

Министерство обороны России предложило изменить правила прохождения медицинского осмотра при призыве в армию. Проект поправок к закону "О воинской обязанности и военной службе" опубликован на официальном сайте размещения правовой информации.
В случае принятия документа у призывных комиссий появится возможность дважды в год перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку, а также ставить под сомнение заключения гражданских медиков. Ранее инициировать пересмотр состояния здоровья призывника было практически невозможно, так как такой механизм отсутствовал.
Второй медосмотр предлагается проводить непосредственно перед отправкой на службу. При этом временно негодных по состоянию здоровья призывников будут отправлять на лечение.
Сейчас предложение проходит общественное обсуждение, которое закончится 4 июня.
В Минобороны России считают, что нововведения усложнят "жизнь тем, кто продает и покупает справки", пишут "Известия".
Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова ранее отмечала "халтурную" работу военкоматов и призывных комиссий, которые отправляют больных новобранцев в войска.
- В России идёт весенний призыв на военную службу. По плану военкоматы должны отправить в войска 135 тысяч новобранцев.
- Министерство обороны России с 2010 года перестало публиковать статистику об умерших военнослужащих. А в мае 2015-го Верховный суд России подтвердил законность указа президента Владимира Путина о засекречивании потерь российской армии в мирное время. Фонд "Право матери" ведёт свою статистику. За 2018 год правозащитники получили более двух тысяч обращений от родственников погибших в армии в разные годы.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.