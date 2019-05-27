Гитанас Науседа избран новым президентом Литвы

Экономист Гитинас Науседа избран новым президентом Литвы. Во втором туре выборов в воскресенье, по предварительным данным подсчёта голосов, он набрал более 65 процентов голосов избирателей, а его соперница, депутат Сейма и бывший министр финансов Ингрида Шимоните – около 33 процентов. Явка во втором туре превысила 50 процентов.

Науседе 55 лет, он работал на высоких должностях в ряде банков Литвы, был советником президента Валдаса Адамкуса. Получил известность благодаря своим выступлениям в СМИ. Шёл на выборы как независимый кандидат.

Глава государства в Литве избирается на пять лет прямым голосованием граждан. Нынешний президент Даля Грибаускайте завершает свой второй срок и на третий претендовать не могла.

Литва – парламентская республика, но определение внешней политики остаётся прерогативой президента. Оба участника борьбы во втором туре заявляли, что, каким бы ни был исход выборов, отношение Литвы к России не изменится. По словам Науседы, позицию страны по отношению к России определяют действия последней по отношению к Украине. Избранный президент при этом высказался за укрепление связей со странами-соседями Литвы, включая Белоруссию.