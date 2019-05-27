Во Франции задержан подозреваемый по делу о взрыве в Лионе

Во Франции полиция задержала подозреваемого в причастности к взрыву в Лионе на прошлой неделе, в результате которого пострадали 13 человеек.

О задержании сообщил министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Он не привёл дополнительных подробностей.

Антитеррористическое управление парижской прокуратуры впоследствии сообщило, что 24-летний подозреваемый был задержан утром в понедельник в Лионе и помещён под стражу. Полиция обнаружила следы его ДНК на месте взрыва.

Взрыв на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона произошёл 24 мая. Полиция три дня искала злоумышленника. По последним данным, взорвалось самодельное взрывное устройство, оставленное в сумке у входа в пекарню. Взрыв расследуется как покушение на убийство с террористическим мотивом. Ни одна из террористических группировок, однако, пока не взяла на себя ответственность.