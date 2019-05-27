В Москве задержаны 8 противников строительства дома в сквере

В Москве задержали восемь человек, которые протестуют против строительства многоэтажного жилого дома на месте сквера на Большой Очаковской улице. Об сообщает "ОВД-Инфо".

По информации проекта, задержанных, среди которых мать троих маленьких детей, отвезли в отделение полиции "Очаково-Матвеевское".

По словам активистки Надежды Чижовой, люди находились в сквере, некоторые из них пытались остановить строительную технику. Задержания сопровождались применением силы со стороны полицейских. Одной из задержанных стало плохо, ей вызвали скорую. Помощь медиков понадобилась и 90-летней женщине, которую толкнули, когда полиция проводила задержания участников стихийной акции. Этот момент попал на видео, которое опубликовали в группе "Москвичи против сноса" в фейсбуке.

В сквере на Большой Очаковской улице планируют простроить дом по программе реновации.В понедельник утром на место строительства привезли первые строительные блоки.