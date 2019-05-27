В Австрии правительству Курца может быть вынесен вотум недоверия

В Австрии депутаты от правопопулистской Партии свободы приняли решение голосовать сегодня за вотум недоверия правительству Себастьяна Курца. Как отмечают агентства, это означает, что канцлеру и его кабинету, по всей видимости, будет вынесен вотум недоверия, поскольку за недоверие ранее высказались и оппозиционные социал-демократы.

Партия свободы до последнего времени вместе с Народной партией Курца входила в правящую коалицию. Однако две недели назад её лидер Хайнц-Кристиан Штрахе оказался в эпицентре скандала после того, как германские СМИ опубликовали видео, на котором он беседует с женщиной, назвавшейся Аленой Макаровой и выдававшей себя за племянницу российского олигарха. Штрахе и его коллега по партии Йоханнес Гуденус на этом видео делают своей собеседнице ряд выгодных коммерческих предложений в обмен на финансирование. После публикации видео Штрахе подал в отставку с поста вице-канцлера, хотя и подчеркнул, что не нарушил никаких законов.

Кто такая "Алена Макарова", по-прежнему неизвестно, россиянин Игорь Макаров заявил, что у него нет никакой племянницы и он не знает, кто эта женщина. В субботу австрийские СМИ и германский таблоид Bild получили послание от юриста из Вены Рамина Мирфахрая, который утверждает, что именно он был организатором встречи Штрахе с "Аленой Макаровой" и её съемку скрытой камерой. По его словам, разговор был организован в рамках "проекта в поддержку гражданского общества".

После скандала канцлер Курц заявил о выходе его Народной партии из коалиции и предложил провести досрочные выборы, с чем согласился президент страны Александр ван дер Беллен. Скорее всего, выборы состоятся в сентябре. Оппозиционные социал-демократы, однако, потребовали голосования о недоверии правительству. Если вотум недоверия будет вынесен, Курц должен будет уйти в отставку, в президент сможет назначить нового канцлера.

Итоги выборов в Европарламент, которые прошли накануне, показали, что скандал не отразился на популярности Курца - его Народная партия оказалась на первом месте. Партия свободы же набрала заметно меньше голосов, чем на парламентских выборах 2017 года.