В Одессе произошёл бунт в колонии общего режима. Есть пострадавшие

В Одессе в Южной исправительной колонии общего режима № 51 произошли беспорядки и начался пожар. Как сообщает местное издание "Думская.net", у здания колонии дежурит множество пожарных машин, кареты скорой помощи. Также к пенитенциарному учреждению стянуты дополнительные силы полиции и Национальной гвардии.

По сообщению источников издания, более сотни человек забаррикадировались внутри здания. Позже советник главы областной полиции уточнил, что забаррикадировавшихся около пятисот человек, пострадали один осужденный и четверо конвоиров. Погибших нет. СМИ со ссылкой на очевидцев также сообщили о побеге нескольких заключенных (по разным данным, от 6 до 15 человек). Официального подтверждения этой информации нет.

Бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький написал в фейсбуке, что конфликт в одесской колонии продолжается уже пять дней и сегодня перешёл в "горячую стадию".

Причиной бунта могли стать плохие условия и ужесточение режима содержания. По данным источника "Думской", около 5 дней назад в колонии якобы отменили свидания и общие приемы пищи в столовой после того, как одного из сотрудников ранили ножом.Вответ на возмущения заключенных руководство колонии пообещало им 27 мая учения спецназа — те якобы решили "предупредить их бунтом".

По факту случившегося в колонии открыто уголовное дело по статье о "действиях, дезорганизующих работу учреждений исполнения наказаний".