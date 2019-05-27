Лидер лейбористов: вопрос о Брекзите должны решить избиратели

Лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин высказался за то, чтобы избиратели получили возможность проголосовать по вопросу о выходе страны из ЕС - путём повторного референдума о Брекзите или же досрочных выборов.

Комментируя в понедельник итоги выборов в Европарламент, Корбин сказал, что правительство консерваторов завело переговоры о Брекзите в тупик, а нынешний состав парламента не способен из него выйти.

Корбин последовательно выступает за проведение досрочных выборов. В то же время, ряд видных лейбористов поддерживают проведение повторного референдума.

Официально партия выступает не против Брекзита, а за пересмотр условий соглашения, достигнутого ранее с ЕС правительством Терезы Мэй и несколько раз отвергнутого британским парламентом. Однако значительная часть сторонников партии выступает за то, чтобы Британия осталась в Евросоюзе. Многие комментаторы в понедельник пишут, что именно нечёткая позиция лейбористов по вопросу о Брекзите привела к тому, что на выборах в Европарламент они заняли лишь третье место, уступив либеральным демократам, которые чётко высказались против Брекзита.

При этом ещё больший провал пережили правящие консерваторы. Они только на пятом месте и будут иметь не более четырёх депутатов в Европарламенте (в прошлом созыве их было 20). Консерваторы также разделены по вопросу о Брекзите - часть выступает за выход из ЕС без соглашения, а часть готова на уступки. Ожидается, что подход к Брекзиту будет главным вопросом в борьбе за пост лидера партии, которая началась после сообщения о грядущей отставке Терезы Мэй.

Победу же на выборах в Европарламент в Британии одержала партия "Брекзит". Её лидер Найджел Фарадж потребовал участия своей политической силы в переговорах о Брекзите.

ЕС дал Британии отсрочку выхода из союза до конца октября нынешнего года.