Россияне смогут заработать на сдаче пустых бутылок

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вернуть практику сдачи использованной стеклянной и полимерной тары в специальные пункты приёма. Такая практика была распространена в СССР.

Медведев поручил изучить этот вопрос и подготовить соответствующее предложение для внесения его в Госдуму министерствам природных ресурсов и экологии, промышленности и торговли, а также экономического развития.

Согласно пилотному проекту, подписанному первым вице-премьером правительства Александром Жуковым, принимать тару обяжут продуктовые сети, которые должны будут платить гражданам по 5–7 рублей за пустую бутылку. Первые пункты по сбору тары могут заработать уже до конца 2019-го года.

Один из авторов идеи, заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов, пояснил, что её цель - мотивировать граждан к сбору отходов, пригодных ко вторичной переработке, ведь в мировой практике ей подвергается до 80% мусора.

"Кто продаёт тару, тот и должен обеспечить возможность её вернуть", - подчеркнул Нилов. При этом он признал риск повышения стоимости товаров. "Поэтому желательно, чтобы торговые сети решали этот вопрос за счёт уменьшения своих прибылей", - отметил он.