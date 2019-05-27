Коломойский: Зеленский - "циничный бизнесмен"

Бизнесмен Игорь Коломойский, недавно вернувшийся на Украину после двух лет за границей, в интервью "Украинской правде" расссказал о своих отношениях с новым президентом Украины Владимиром Зеленским и прежним главой государства Петром Порошенко, а также другими украинскими политиками.

Коломойский отрицает, что его канал "1+1" агитировал за Зеленского перед президентскими выборами, но признаёт, что сам он желал поражения Петру Порошенко. По мнению Коломойского, Порошенко считает его своим личным врагом.

Свои отношения с новым президентом он охарактеризовал как "очень хорошие". Самого Зеленского он назвал "циничным бизнесменом", которому "палец в рот не надо класть". Программы студии Зеленского "Квартал 95" выходят в эфир на канале "1+1". Сам Зеленский заявлял, что Коломойский никак не влияет на его политическую деятельность, а их отношения - сугубо деловые.

По словам Коломойского, большинство украинских олигархов, включая Рината Ахметова и Виктора Пинчука, хотели поражения Петра Порошенко на выборах президента. Теперь же все желают успеха Зеленскому: "все хотят, чтобы свершилось чудо и у него (Зеленского) получилось". Такие настроения, по словам Коломойского, распространены во всём украинском обществе.

По словам Коломойского, на парламентских выборах, которые предстоят в этом году, он окажет консультативную поддержку патрии "Доверяй делам" - в этом проекте, как ожидается, будут участвовать мэры Одессы и Харькова Геннадий Труханов и Геннадий Кернес. Он также тепло отозвался о министре внутренних дел Арсене Авакове и главе партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Многие наблюдатели рассматривают Коломойского, одного из богатейших людей Украины, в прошлом главу администрации Днепропетровской области, как одну из ключевых фигур на политической сцене Украины. Накануне внимание привлекло его предложение Зеленскому объявить дефолт Украины, чтобы договориться с Международным валютным фондом о новых условиях финансирования, а также привлечь внимание Запада к необходимости помочь Украине в противостоянии с Россией. В понедельник новый глава партии Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков отверг идею дефолта.