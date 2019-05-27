В Ставрополье местный житель ранил ножом сотрудников газеты КПРФ

В Ставропольском крае местный житель напал с ножом на сотрудников газеты "Родина".

Четверо человек получили ранения, не опасные для жизни. По двоим из них решается вопрос о госпитализации, двое других отпущены домой.

Как сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, нападавший задержан. Его мотивы пока не ясны.

В свою очередь, депутат Госдумы Ставрополья Виктор Лозовой утверждает, что нападение совершил психически больной человек, состоящий на учёте в одной из местных психиатрических больниц.

Газета "Родина" выпускается ставропольским краевым отделением партии КПРФ с апреля 1994 года.

В последнем номере от 23 мая в ней рассказывается о пополнении рядов местной пионерской организации двумя сотнями школьников и реакции либеральной части общества на детей в военной форме - авторы издания назвали её "истерикой" и "неадекватностью, которая граничит со слабоумием".