В Австрии канцлеру Себастьяну Курцу вынесен вотум недоверия

Национальный совет Австрии вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству на фоне правительственного кризиса после отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Как отмечает AFP, это беспрецедентное голосование в истории страны. За вотум недоверия проголосовали оппозиционные партии в нижней палате парламента.

Неделю назад в Австрии развалилась правящая коалиция правых и крайне правых. 20 мая Себастьян Курц объявил об отставке главы МВД Херберта Кикля, представителя Австрийской партии свободы (АПС) в кабинете. Вслед за ним правительство покинули все крайне правые министры.

Хайнц-Кристиан Штрахе ушел в отставку 18 мая после публикации в немецкой прессе видеозаписи его переговоров о получении денег от некой «племянницы Игоря Макарова, российского олигарха, близкого к Путину".

На видео, как сообщили журналисты, она заявляла о готовности неназванных россиян финансировать избирательную кампанию Штрахе в обмен на приобретение газеты Kronen Zeitung и правительственные контракты в строительной сфере. Видео было сделано перед парламентскими выборами 2017 года.