Мосгорсуд оставил украинских моряков под арестом

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест двадцати четырёх украинских моряков, находящихся в московских следственных изоляторах по обвинению в нарушении границ Российской Федерации.

Решение Лефортовского суда, ранее продлившего украинцам арест до конца июля, оставлено в силе.