Мосгорсуд оставил украинских моряков под арестом

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест двадцати четырёх украинских моряков, находящихся в московских следственных изоляторах по обвинению в нарушении границ Российской Федерации.
Решение Лефортовского суда, ранее продлившего украинцам арест до конца июля, оставлено в силе.
- 25 ноября 2018 года у берегов аннексированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.
- Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. Позицию Украины поддержали США, НАТО и Евросоюз.
- Официальная позиция российских властей заключается в том, что между Россией и Украиной нет войны, а следовательно, моряки являются не военнопленными, а нарушителями границы и подлежат уголовному суду.
- 25 мая этого года международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных и вернуть Украине задержанные вместе с ними корабли ВМФ. В ответ в МИД России заявили, что керченский инцидент не подпадает под юрисдикцию этого трибунала.
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