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На Леонида Волкова составлен протокол "о неуважении к власти"

Леонид Волков

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На соратника Алексея Навального Леонида Волкова, который арестован на 20 суток, составили административный протокол о неуважении к власти. Об этом сообщил в фейсбуке директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Поводом стал твит Волкова от 23 апреля с видеозаписью оглашения решения по первому делу о неуважении к власти. Он написал: "Постановление по делу об административном правонарушении по делу о том, что Путин – сказочный ******* (два раза). Послушайте, важный документ эпохи, конечно".

Экспертиза показала наличие в словах Волкова "негативного семантического компонента". Матерное слово, согласно исследованию, используется "для выражения негативной оценки" Владимира Путина.

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