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Зеленский впервые посетил передовые позиции войск в Донбассе

Владимир Зеленский в зоне конфликта, 27 мая 2019

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Президент Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Глава государства пообщался с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений", – говорится в сообщении.

В станице Луганской президент Зеленский побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и в блиндажах. Ближайшая позиция противника – 400 метров, замечают в пресс-службе президента.

Президент заслушал доклад командующего операции Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского о ситуации в зоне конфликта.
В совещании участвовал начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

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