Зеленский впервые посетил передовые позиции войск в Донбассе

Президент Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. Об этом сообщает пресс-служба президента.



"Глава государства пообщался с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений", – говорится в сообщении.



В станице Луганской президент Зеленский побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и в блиндажах. Ближайшая позиция противника – 400 метров, замечают в пресс-службе президента.



Президент заслушал доклад командующего операции Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского о ситуации в зоне конфликта.

В совещании участвовал начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.