В Японии неизвестный с ножом напал на группу школьников

В японском городе Кавасаки вооруженный ножами мужчина напал на группу школьников младших классов, ожидавших автобус. Два человека, в том числе одна школьница погибли. По меньшей мере, 19 человек ранены. Некоторые из раненых находятся в тяжёлом состоянии.

Прибывшие на место полицейские задержали нападавшего. Неизвестный мужчина 40-50 лет нанес себе удар ножом в шею, был госпитализирован и умер в больнице.

Мотив нападения неизвестен. На месте происшествия полиция обнаружила два ножа, сообщает японская телекомпания NHK.

Это - не первое нападение с применением холодного оружия ножом в Японии за последние годы.

В 2016 году в центре для людей с психическими заболеваниями бывший работник убил ножом 19 человек. Как сообщается, он сказал, что хотел, чтобы люди с ограниченными возможностями исчезли.

В 2008 году в токийском районе Акихабара неизвестный нанёс удары ножом прохожим. Тогда погибли семь человек.