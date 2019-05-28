"Братуха-борцуха": Рунет о драке чиновника с журналистом ВГТРК

Примечательный случай в Хакасии: глава одного из районов Сергей Зайцев в прямом смысле напал на журналиста "России 24" в своём собственном кабинете. Чиновника разозлил вопрос о новом жилье и компенсациях для жертв больших пожаров четырёхлетней давности (после этих пожаров Зайцев был осуждён за халатность, но амнистирован в честь 70-летия Победы).
Сам Зайцев описывает ситуацию иначе:
И сразу же задают провокационный вопрос: имея уголовное прошлое, как я занимаю столь высокую должность главы муниципального образования Ширинского района. Следующий вопрос: расскажите как вы построили себе дом, используя бюджетные средства, предназначенные для строительства очистных сооружений поселка Жемчужный. И сразу же третий вопрос: расскажите, по какой схеме вы передали своему адвокату земельный участок, на котором находится муниципальный полигон ТБО. И не стыдно ли за жителей Ширинского района, погорельцев, на которых были выделены федеральные бюджетные средства, которые я фактически ограбил или украл из-за их сегодняшнего состояния. Набор такой резко. Причем, прямо почти в меня. Я предложил им присесть, рассказать кто они такие и что им нужно. Они отказались.
Тогда они отошли от меня к шкафу, где у меня лежат рабочие документы, иконы православные стоят, и оттуда начали записывать репортаж на камеру и при этом начались оскорбления. Ну тут я уже не выдержал, подошел к шкафу, сзади его обнял [репортера] и начал подталкивать к двери на выход. Он рефлективно сопротивлялся и в какой-то момент, может быть ненамеренно, тем не менее, пнул меня пяткой в голень. Стало больно, я просто резко отпустил его, и он упал на пол.
Впрочем, его версия заметно отличается от происходящего на видео
Медиакиллер:
Еще одна мразь решила, что ей все можно: глава Ширинского района в Хакасии Сергей Зайцев атаковал журналиста «Россия 24» прямо у себя на рабочем месте!
Интересно, когда сажать уже начнут таких <чудаков> за препятствие деятельности журналиста, да и просто за нечеловеческое поведение?
Считаем дни, сколько осталось работать и быть на свободе главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву.
Я тут вижу, кроме хулиганства, еще одну статью УК РФ №144:
«Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста».
Тина Канделаки:
Глава Ширинского района Республики Хакасия Сергей Зайцев — простой русский чиновник — много лет мечтал об известности в масштабах всей страны и немало для этого сделал. На его территории из кранов в квартирах течет разноцветная вода с землей и тиной, из поселков невозможно доехать до райцентра на общественном транспорте, а коммунальные службы не справляются с подъемом грунтовых вод.
Сергей Николаевич так «ярко» проявил себя во время пожаров в Хакасии в 2015 году, что наработал на уголовное обвинение в халатности, и свой звездный час в виде решения суда ждет на той же должности, куда он переизбрался 2 года спустя после пожаров и скандалов с некачественным строительством домов для погорельцев.
Любой другой чиновник с таким набором заслуг сидел бы себе ниже травы на откатах от подрядчиков. Зайцев же решил воспользоваться первой возможностью прогреметь на всю страну и вместо извечных пороков русского чиновничества поборол журналиста.
Искренне надеюсь, что тактика Сергея Николаевича приведет его к успеху и заслуженному признанию на всех уровнях государственной службы и правоохранительной системы. Уголовное дело за нападение на журналиста — часть этого признания. Огонь и воду Зайцев уже прошел, остались только медные трубы...
Бойлерная:
Очередное властное отродье показало себя вчера. На этот раз Сергей Зайцев, глава Ширинского района Хакасии. Журналист задал ему резонный вопрос о качестве жилья для погорельцев, а он вместо ответа решил избить парня, повалил его на пол.
Упырь оказался членом Единой России, и партия уже посыпала голову пеплом. Один из партийных руководителей Евгений Ревенко (сам в прошлом журналист) осудил однопартийца, признав, что ему стыдно за него, и обещал, что комиссия по этике в ближайшее время примет в отношении Зайцева меры.
Подобные ситуации в прошлом показывают, что Зайцева выгонят с волчьим билетом. И это правильно. Нужно не только пускать новую поросль через праймериз, который Единая Россия сегодня провела, но и избавляться от старого отребья.
Беспощадный пиарщик:
Девочки, происходит техничный слив партии, которая утратила любовь населения, доверие и самое главное - <проигрывает> выборы разного уровня. Умышленный. Налицо качественная подготовка к выкатыванию в медийное пространство нового политического игрока. А пока что любуемся в прямом эфире, как единоросов в буквальном смысле лишают человеческого облика.
Мюсли вслух:
История с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым и корреспондентом "России 24" Иваном Литоминым заслуживает внимания не только из-за эффектной телекартинки и вала комментариев.
Полетела бы в Хакасию проверять письмо погорельцев съёмочная группа из Москвы, если бы губернатором был не Валентин Коновалов?
Вопрос риторический: вспомните, сколько писали и говорили столичные СМИ о Хакасии в 2017 году, а сколько сейчас.
Истину глаголила нам поговорка из далёких 90-х: "Лучший гарант свободы слова и печати - это губернатор-коммунист".
Кирилл Шулика:
Этот самый Зайцев единоросс. Вот причина избрания там неизвестного коммуниста Коновалова. Члены партии власти там просто <оборзели>, простите. И на их фоне Коновалов действительно смотрится предпочтительнее. Хотя бы потому, что на пьяницу Леонтьева не с кулаками кинулся, а в суд
Впрочем, в обсуждении случившегося много злорадства.
Друзья, вижу возмущение по поводу нападения единоросса на «журналиста» в Хакасии. А ведь этот «журналист» - автор издевательского сюжета про избиение посетителей гей-вечеринки Иван Литомин. В каком-то смысле его настигла карма. Понадеялся, что микрофончик с надписью Россия-24 откроет все двери, и вот.
Двойная сплошная:
Месяц назад уроженец Архангельска и бывший свадебный фотограф И.Литомин поиздевался над геями, которых избили в центре Москвы. Он выпустил репортаж «Шабаш закончился трешем», кривлялся и пародировал манерность жертв нападения.
Карма - очень злая и прозорливая сука. На ВГТРК все отлично знают, что Литомин предпочитает мужское общество женскому. Когда прешь против своих - будь готов к мгновенному бумерангу судьбы.
Жаба против гадюки, хакасский единорос против журналиста ВГТРК. Отличное утро, никого не жалко.
Те же самые федеральные каналы долго приучали нас к тому, что бить гостей в студии – нормально. Только на днях в эфире у Соловьева какого-то «эксперта» матом выгнали из студии. А помните «я убивал» от… как его там… Шейнина? Ведерко фекалий?
Ну вот – распишитесь, собирайте урожай, пропагандисты. Побитый «журналист» в свое время издевался над избитыми гей-активистами? – Это был его камушек в подготовку собственного избиения.
Сам воспитал – сам схлопотал. Жду очередного эфира с Соловьевым или Шейниным. Давайте, покажите челяди место. Может, кто там у вас с вертушечки, с ноги, не ограничивайте гостей.
Что тут сказать? Не правильно журналист «Россия 24» вёл себя с единоросом. Надо было задавать вопросы про украинскую хунту, попросить дать комментарий относительно последнего высказывания Зеленского. Тогда сюжет получился бы прекрасный и все остались бы довольными. А о проблемах своей страны разговаривать с единоросом моветон, неуважение к власти и экстремизм. Это небезопасно.
Интересно, что решит местнический суд в Кремле? Кто выше по разрядным книгам - далекий таёжный наместник-окольничий или столичный инфо-подьячий?
Ещё подконтрольные Зайцеву СМИ описывают всё примерно так.
Но "Единая Россия" уже дала ему гневную отповедь и даже изгнала главу района из своих рядов:
Президиум Генерального совета «Единой России» принял решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из Партии и приостановить его полномочия как члена регионального политического совета, а также как секретаря местного отделения «Единой России». Об этом сообщил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
«Мы неоднократно говорили о том, что любой чиновник, депутат несут повышенную ответственность за свои слова и поступки. Вчера случился очередной приступ «белой чиновничьей горячки» в Хакасии, где глава Ширинского района напал на журналиста ВГТРК. Вместо того, чтобы ответить на вопросы корреспондента, он попытался решить вопрос силой. Это неадекватное и неприемлемое поведение. Хочешь помахать кулаками – иди на татами или ринг. Не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы – тебе не место во власти», – указал Турчак, подчеркнув, что в «Единой России» и впредь не будут закрывать глаза на подобные вопиющие случаи.
Это что ж творится то?!?
Главу Ширинского района исключили из партии.
Да он этому журналюге не только черепушку не продырявил, но даже пальцы не переломал. И в руках у него даже арматурины не было! Так, слегка разок приложил об пол и всего то.
И на тебе! Секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак сообщает, что таким не место в партии…
Россия в одном предложении: секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак осудил чиновника из Хакасии за нападение на журналиста программы "Вести"
Турчак исключил из Единой России чиновника за избиение журналиста. Потому что бить надо арматурой, а не просто так.
Сегодня славный повод есть нажраться
И ликовать народу в своей массе
Ведь отобрали партбилет у Зайцева
Главы ЕдиноРоссов из Хакассии.
А это не какой-то мелкий бес
Жадной толпой толпящийся у трона
Это колосс, титан, тяжеловес
Это глава Ширинского района.
И у меня такое ощущение
Что крылья развернулись за спиной
Что началося самоочищение
На всех просторах Родины родной.
Давно пора окоротить начальство
Которому законы не указ
Сегодня дал Литомину по яйцам
А завтра Соловьеву в морду даст!
Я жизнь прожил убогим яйцеглистом
Но пью сегодня целый день подряд
В защиту неподкупных журналистов
Которые нам правду говорят.
Пусть случаев таких пока не тыщи
Ты не ропщи, а честно крест неси
Но сразу стал заметно воздух чище
И задышалось легче на Руси!
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