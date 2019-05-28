"Братуха-борцуха": Рунет о драке чиновника с журналистом ВГТРК

Примечательный случай в Хакасии: глава одного из районов Сергей Зайцев в прямом смысле напал на журналиста "России 24" в своём собственном кабинете. Чиновника разозлил вопрос о новом жилье и компенсациях для жертв больших пожаров четырёхлетней давности (после этих пожаров Зайцев был осуждён за халатность, но амнистирован в честь 70-летия Победы).

Сам Зайцев описывает ситуацию иначе:

И сразу же задают провокационный вопрос: имея уголовное прошлое, как я занимаю столь высокую должность главы муниципального образования Ширинского района. Следующий вопрос: расскажите как вы построили себе дом, используя бюджетные средства, предназначенные для строительства очистных сооружений поселка Жемчужный. И сразу же третий вопрос: расскажите, по какой схеме вы передали своему адвокату земельный участок, на котором находится муниципальный полигон ТБО. И не стыдно ли за жителей Ширинского района, погорельцев, на которых были выделены федеральные бюджетные средства, которые я фактически ограбил или украл из-за их сегодняшнего состояния. Набор такой резко. Причем, прямо почти в меня. Я предложил им присесть, рассказать кто они такие и что им нужно. Они отказались.

Тогда они отошли от меня к шкафу, где у меня лежат рабочие документы, иконы православные стоят, и оттуда начали записывать репортаж на камеру и при этом начались оскорбления. Ну тут я уже не выдержал, подошел к шкафу, сзади его обнял [репортера] и начал подталкивать к двери на выход. Он рефлективно сопротивлялся и в какой-то момент, может быть ненамеренно, тем не менее, пнул меня пяткой в голень. Стало больно, я просто резко отпустил его, и он упал на пол.

Впрочем, его версия заметно отличается от происходящего на видео





Медиакиллер:



Еще одна мразь решила, что ей все можно: глава Ширинского района в Хакасии Сергей Зайцев атаковал журналиста «Россия 24» прямо у себя на рабочем месте!



Интересно, когда сажать уже начнут таких <чудаков> за препятствие деятельности журналиста, да и просто за нечеловеческое поведение?

Шамиль Валеев:

Считаем дни, сколько осталось работать и быть на свободе главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву.

Я тут вижу, кроме хулиганства, еще одну статью УК РФ №144:

«Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста».

Тина Канделаки:



Глава Ширинского района Республики Хакасия Сергей Зайцев — простой русский чиновник — много лет мечтал об известности в масштабах всей страны и немало для этого сделал. На его территории из кранов в квартирах течет разноцветная вода с землей и тиной, из поселков невозможно доехать до райцентра на общественном транспорте, а коммунальные службы не справляются с подъемом грунтовых вод.



Сергей Николаевич так «ярко» проявил себя во время пожаров в Хакасии в 2015 году, что наработал на уголовное обвинение в халатности, и свой звездный час в виде решения суда ждет на той же должности, куда он переизбрался 2 года спустя после пожаров и скандалов с некачественным строительством домов для погорельцев.



Любой другой чиновник с таким набором заслуг сидел бы себе ниже травы на откатах от подрядчиков. Зайцев же решил воспользоваться первой возможностью прогреметь на всю страну и вместо извечных пороков русского чиновничества поборол журналиста.



Искренне надеюсь, что тактика Сергея Николаевича приведет его к успеху и заслуженному признанию на всех уровнях государственной службы и правоохранительной системы. Уголовное дело за нападение на журналиста — часть этого признания. Огонь и воду Зайцев уже прошел, остались только медные трубы...

Бойлерная:



Очередное властное отродье показало себя вчера. На этот раз Сергей Зайцев, глава Ширинского района Хакасии. Журналист задал ему резонный вопрос о качестве жилья для погорельцев, а он вместо ответа решил избить парня, повалил его на пол.



Упырь оказался членом Единой России, и партия уже посыпала голову пеплом. Один из партийных руководителей Евгений Ревенко (сам в прошлом журналист) осудил однопартийца, признав, что ему стыдно за него, и обещал, что комиссия по этике в ближайшее время примет в отношении Зайцева меры.



Подобные ситуации в прошлом показывают, что Зайцева выгонят с волчьим билетом. И это правильно. Нужно не только пускать новую поросль через праймериз, который Единая Россия сегодня провела, но и избавляться от старого отребья.

Беспощадный пиарщик:



Девочки, происходит техничный слив партии, которая утратила любовь населения, доверие и самое главное - <проигрывает> выборы разного уровня. Умышленный. Налицо качественная подготовка к выкатыванию в медийное пространство нового политического игрока. А пока что любуемся в прямом эфире, как единоросов в буквальном смысле лишают человеческого облика.

Мюсли вслух:



История с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым и корреспондентом "России 24" Иваном Литоминым заслуживает внимания не только из-за эффектной телекартинки и вала комментариев.



Полетела бы в Хакасию проверять письмо погорельцев съёмочная группа из Москвы, если бы губернатором был не Валентин Коновалов?



Вопрос риторический: вспомните, сколько писали и говорили столичные СМИ о Хакасии в 2017 году, а сколько сейчас.



Истину глаголила нам поговорка из далёких 90-х: "Лучший гарант свободы слова и печати - это губернатор-коммунист".

Кирилл Шулика:



Этот самый Зайцев единоросс. Вот причина избрания там неизвестного коммуниста Коновалова. Члены партии власти там просто <оборзели>, простите. И на их фоне Коновалов действительно смотрится предпочтительнее. Хотя бы потому, что на пьяницу Леонтьева не с кулаками кинулся, а в суд

Впрочем, в обсуждении случившегося много злорадства.

Андрей Перцев:

Друзья, вижу возмущение по поводу нападения единоросса на «журналиста» в Хакасии. А ведь этот «журналист» - автор издевательского сюжета про избиение посетителей гей-вечеринки Иван Литомин. В каком-то смысле его настигла карма. Понадеялся, что микрофончик с надписью Россия-24 откроет все двери, и вот.

Двойная сплошная:



Месяц назад уроженец Архангельска и бывший свадебный фотограф И.Литомин поиздевался над геями, которых избили в центре Москвы. Он выпустил репортаж «Шабаш закончился трешем», кривлялся и пародировал манерность жертв нападения.



Карма - очень злая и прозорливая сука. На ВГТРК все отлично знают, что Литомин предпочитает мужское общество женскому. Когда прешь против своих - будь готов к мгновенному бумерангу судьбы.

Дмитрий Гудков:

Жаба против гадюки, хакасский единорос против журналиста ВГТРК. Отличное утро, никого не жалко.

Те же самые федеральные каналы долго приучали нас к тому, что бить гостей в студии – нормально. Только на днях в эфире у Соловьева какого-то «эксперта» матом выгнали из студии. А помните «я убивал» от… как его там… Шейнина? Ведерко фекалий?

Ну вот – распишитесь, собирайте урожай, пропагандисты. Побитый «журналист» в свое время издевался над избитыми гей-активистами? – Это был его камушек в подготовку собственного избиения.

Сам воспитал – сам схлопотал. Жду очередного эфира с Соловьевым или Шейниным. Давайте, покажите челяди место. Может, кто там у вас с вертушечки, с ноги, не ограничивайте гостей.

Игорь Драндин:

Что тут сказать? Не правильно журналист «Россия 24» вёл себя с единоросом. Надо было задавать вопросы про украинскую хунту, попросить дать комментарий относительно последнего высказывания Зеленского. Тогда сюжет получился бы прекрасный и все остались бы довольными. А о проблемах своей страны разговаривать с единоросом моветон, неуважение к власти и экстремизм. Это небезопасно.

Даниил Коцюбинский:

Интересно, что решит местнический суд в Кремле? Кто выше по разрядным книгам - далекий таёжный наместник-окольничий или столичный инфо-подьячий?

Ещё подконтрольные Зайцеву СМИ описывают всё примерно так.

Но "Единая Россия" уже дала ему гневную отповедь и даже изгнала главу района из своих рядов:

Президиум Генерального совета «Единой России» принял решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из Партии и приостановить его полномочия как члена регионального политического совета, а также как секретаря местного отделения «Единой России». Об этом сообщил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«Мы неоднократно говорили о том, что любой чиновник, депутат несут повышенную ответственность за свои слова и поступки. Вчера случился очередной приступ «белой чиновничьей горячки» в Хакасии, где глава Ширинского района напал на журналиста ВГТРК. Вместо того, чтобы ответить на вопросы корреспондента, он попытался решить вопрос силой. Это неадекватное и неприемлемое поведение. Хочешь помахать кулаками – иди на татами или ринг. Не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы – тебе не место во власти», – указал Турчак, подчеркнув, что в «Единой России» и впредь не будут закрывать глаза на подобные вопиющие случаи.

Николай Травкин:

Это что ж творится то?!?

Главу Ширинского района исключили из партии.

Да он этому журналюге не только черепушку не продырявил, но даже пальцы не переломал. И в руках у него даже арматурины не было! Так, слегка разок приложил об пол и всего то.

И на тебе! Секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак сообщает, что таким не место в партии…

Андрей Лошак:

Россия в одном предложении: секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак осудил чиновника из Хакасии за нападение на журналиста программы "Вести"

Демьян Кудрявцев:

Турчак исключил из Единой России чиновника за избиение журналиста. Потому что бить надо арматурой, а не просто так.

Всеволод Емелин:

Сегодня славный повод есть нажраться

И ликовать народу в своей массе

Ведь отобрали партбилет у Зайцева

Главы ЕдиноРоссов из Хакассии.

А это не какой-то мелкий бес

Жадной толпой толпящийся у трона

Это колосс, титан, тяжеловес

Это глава Ширинского района.

И у меня такое ощущение

Что крылья развернулись за спиной

Что началося самоочищение

На всех просторах Родины родной.

Давно пора окоротить начальство

Которому законы не указ

Сегодня дал Литомину по яйцам

А завтра Соловьеву в морду даст!

Я жизнь прожил убогим яйцеглистом

Но пью сегодня целый день подряд

В защиту неподкупных журналистов

Которые нам правду говорят.

Пусть случаев таких пока не тыщи

Ты не ропщи, а честно крест неси

Но сразу стал заметно воздух чище

И задышалось легче на Руси!