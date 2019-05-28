Минтранс России просят проверить "Сухой Суперджет 100" на надёжность

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, куда входит более 20 авиакомпаний и авиапредприятий, призывает Министерство транспорта России провести проверку систем самолёта "Сухой Суперджет 100" (SSJ-100) на соответствие сертификационным требованиям после катастрофы в Шереметьеве 5 мая.

В Ассоциации среди прочего просят проверить эффективность системы защиты воздушного судна от поражения статическим электричеством, прочность конструкции кессонов крыла и шасси самолёта, поскольку разрушение последних не должно влиять на целостность топливных систем,а также защиту пассажирского салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей.

Выдержки из письма на имя министра транспорта Евгения Дитриха приводит "Коммерсантъ". В нём также отмечается, что катастрофа SSJ-100 компании "Аэрофлот" в московскомаэропорту Шереметьево "нанесла серьезный репутационный ущерб российской гражданской авиации и авиапрому".

Вечером 5 мая в московском аэропорту Шереметьево потерпел катастрофу пассажирский самолёт "Сухой Суперджет", выполнявший рейс ​авиакомпании "Аэрофлот" SU-1492 в Мурманск. Погиб 41 человек, в том числе 1 член экипажа. Спастись удалось 37 пассажирам.

По версии следствия, причиной катастрофы стали ошибки пилотов после того, как в самолёт ударила молния -на борту включился режим прямого управления полетом, и бортовой компьютер перестал корректировать действия пилотов.

Российское правительство после катастрофы не стало вводить временные ограничения на полёты этого типа самолёта, однако компания "Аэрофлот" стала отменять рейсы самостоятельно. За неделю компания отменила около 50 рейсов SSJ 100.