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В Балакове пенсионерка вышла на пикет с верёвкой и мылом

Одиночный пикет Надежды Позняковой в городе Балаково Саратовской области

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В Балакове Саратовской области пенсионерка Надежда Познякова провела одиночный против "мусорного произвола". Об этом сообщает коррреспондент Радио Свобода Анастасия Лухминская.

Пенсионерка пришла к офису регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными с кусоком хозяйственного мыла и мотком веревки в руках и плакатом с надписью: "Кого быстрей задушит проблема с мусором - регоператора или население? Достал этот мусорный произвол".

1 января 2019 года в России началась так называемая "мусорная реформа". К началу реформы, подготовка к которой велась несколько лет, выяснилось, что в большинстве российских регионов власти повышают тарифы, но перерабатывать мусор способны лишь в некоторых из них.

Оператор "Управление отходами" работает в Саратовской области с августа 2018 года. С начала "мусорной реформы" жители региона жалуются, что обстановка с вывозом отходов существенно ухудшилась.Саратовцы стали массово сообщать о возникающих в городе стихийных свалках.

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