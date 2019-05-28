Президент Сербии Александр Вучич распорядился привести армию страны в полную боевую готовность после серии рейдов полицейского спецназа частично признанной республики Косово в населённых сербами северных регионах страны. Об этом сообщает общественное Радио и телевидение Сербии. В полной готовности находятся также части МВД.

С утра вторника специальные подразделения косовской полиции проводят рейды на территориях четырёх муниципалитетов, населённых преимущественно сербами. Среди арестованных — до семи сербских сотрудников косовской полиции, уточняет РТС. Работу полиции подтвердил в твиттере премьер-министр Косова Рамуш Харадинай, по его словам, операция связана с борьбой организованной преступностью и контрабандой.

Представитель миротворческих сил ООН в регионе заявил новостному агентству "Танюг", что рейды полиции проходят на всей территории Косова и не направлены против сербов. В полиции сообщили, что при операции ранены четыре сотрудника, передаёт Косовская служба Радио Свобода. В ряде случаев полиции приходится преодолевать сопротивление сербского населения.

Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил агентству Associated Press, что действия полиции Косова направлены на то, чтобы запугать и изгнать сербов из частично признанной республики. "Если это не прекратится немедленно, нет никаких сомнений, что Сербия отреагирует уже в течение дня", — цитирует его слова агентство.