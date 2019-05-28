Росстат: почти половине семей в РФ хватает денег только на еду и одежду

Почти половине российских семей хватает денег лишь на покупку еды и одежды. Чаще всего с этим сталкиваются молодые семьи и семьи неработающих пенсионеров. Об этом говорится в исследовании Федеральной службы государственной статистики России (Росстата), которые приводит РБК.

В четвертом квартале 2018 года более 48 процентов семей в России не могли позволить себе приобретать товары длительного потребления. Годом ранее, по данным Росстата, таких семей было на один процент больше.

При этом 15 процентов семей, участвовавших в исследовании в конце 2018 года, сообщили, что денег хватает только на еду, а покупка одежды и оплата коммунальных услуг вызывают затруднения. Это касается, 28 процентов многодетных семей и почти каждой третьей семьи неработающих пенсионеров. Больше всего таких семей в Ямало-Ненецком автономном округе — об этом сообщили 100 процентов опрошенных домохозяйств.

Лишь 17 процентов россиян заявили, что они ни на чем не экономят (в прошлом году таких респондентов было 24 процента).