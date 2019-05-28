Росстат: почти половине семей в РФ хватает денег только на еду и одежду

Почти половине российских семей хватает денег лишь на покупку еды и одежды. Чаще всего с этим сталкиваются молодые семьи и семьи неработающих пенсионеров. Об этом говорится в исследовании Федеральной службы государственной статистики России (Росстата), которые приводит РБК.
В четвертом квартале 2018 года более 48 процентов семей в России не могли позволить себе приобретать товары длительного потребления. Годом ранее, по данным Росстата, таких семей было на один процент больше.
При этом 15 процентов семей, участвовавших в исследовании в конце 2018 года, сообщили, что денег хватает только на еду, а покупка одежды и оплата коммунальных услуг вызывают затруднения. Это касается, 28 процентов многодетных семей и почти каждой третьей семьи неработающих пенсионеров. Больше всего таких семей в Ямало-Ненецком автономном округе — об этом сообщили 100 процентов опрошенных домохозяйств.
Лишь 17 процентов россиян заявили, что они ни на чем не экономят (в прошлом году таких респондентов было 24 процента).
- Согласно опубликованным ранее данным Росстата, в 2018 году лишь 3,7 процента денежных доходов были направлены на сбережения. Это минимальный показатель за 20 лет. Большая часть доходов россиян уходит на текущее потребление и обязательные платежи, доля которых по итогам прошлого года выросла до максимума в истории России.
- В начале апреля РБК со ссылкой на исследование Росстата сообщило, что российской семье, чтобы свести концы с концами, требуется минимальный доход в размере 58 с половиной тысяч рублей. При этом почти 80 процентов семей испытывают трудности с тем, чтобы купить самое необходимое. Так, например, приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви не может более трети семей. У 11 процентов семей нет возможности покупать жизненно необходимые лекарства. Пятая часть не имеет возможности употреблять фрукты в любое время года, отмечают авторы исследования Росстата.
- В Кремле назвали эти исследования скорее академическими, чем прикладными.
- В России сейчас свыше 19 миллионов человек, чей доход ниже прожиточного минимума – 10 213 рублей.
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