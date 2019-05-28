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Украина будет добиваться изменения статуса Керченского пролива

Крымский мост над Керченским проливом

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Украина будет добиваться придания Керченскому проливу статуса международного. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью "Радио НВ".

По словам Зеркаль, придание Керченскому проливу статуса международного "снимет очень многие вопросы" и "правовую неопределённость", заставив Россию обеспечивать свободу судоходства для судов из третьих стран.

Как сказала замглавы МИД Украины, накануне украинское внешнеполитическое ведомство направило России ноту, в которой потребовало от Москвы выполнить постановление Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге. Трибунал постановил, что Россия должна освободить захваченных в прошлом году в Чёрном море украинских моряков и вернуть Украине три военных корабля.

Мосгорсуд накануе отклонил апелляционную жалобу на арест двадцати четырёх украинских моряков, находящихся в московских следственных изоляторах по обвинению в нарушении границ Российской Федерации.​Решение Лефортовского суда, ранее продлившего украинцам арест до конца июля, оставлено в силе. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что решение Международного трибунала в Гамбурге не повлияет на судьбу моряков, которую должны решить российское следствие и суд.

  • Керченский пролив соединяет Чёрное и Азовское море. Между Украиной и Россией существует договор от 2003 года, устанавливающий равные права на использование пролива. По этому договору пролив отнесён к внутренним водам двух стран, а не к международным водам. После аннексии Крыма в 2014 году Россия не вышла из этого договора, однако настаивает на том, что имеет право определять правила прохода Керченского пролива в том числе для украинских судов - в частности, они должны пользоваться услугами российских лоцманов.
  • 25 ноября 2018 года у берегов аннексированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.
  • Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. Позицию Украины поддержали США, НАТО и Евросоюз.

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