Украина будет добиваться изменения статуса Керченского пролива

Украина будет добиваться придания Керченскому проливу статуса международного. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью "Радио НВ".

По словам Зеркаль, придание Керченскому проливу статуса международного "снимет очень многие вопросы" и "правовую неопределённость", заставив Россию обеспечивать свободу судоходства для судов из третьих стран.

Как сказала замглавы МИД Украины, накануне украинское внешнеполитическое ведомство направило России ноту, в которой потребовало от Москвы выполнить постановление Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге. Трибунал постановил, что Россия должна освободить захваченных в прошлом году в Чёрном море украинских моряков и вернуть Украине три военных корабля.

Мосгорсуд накануе отклонил апелляционную жалобу на арест двадцати четырёх украинских моряков, находящихся в московских следственных изоляторах по обвинению в нарушении границ Российской Федерации.​Решение Лефортовского суда, ранее продлившего украинцам арест до конца июля, оставлено в силе. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что решение Международного трибунала в Гамбурге не повлияет на судьбу моряков, которую должны решить российское следствие и суд.