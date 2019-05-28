В Саратовской области ученик напал на школьницу с топором

В Саратовской области 15-летний ученик во вторник бросил бутылку с зажигательной смесью под дверь школьного класса, а затем ударил ледорубом по голове 12-летнюю девочку. Он задержан. Об этом сообщают информационные агентства и местная пресса.

Нападение произошло в одной из школ посёлка Большевик, который входит в состав города Вольск. Ученица 6 класса госпитализирована с травмой головы, её состояние характеризуется как средней тяжести. В классе произошёл пожар, который потушили. Пострадавших нет.

Издание Baza приводит подробности об инциденте и о личности нападавшего. По его данным, школьник наблюдался у психиатра и некоторое время назад был переведён на домашнее обучение. Нападение на школу он спланировал заранее и даже опубликовал текст с обоснованием своего поступка. Он пишет о конфликте с матерью и критикует систему образования в России, а также отмечает, что хочет обратить внимание на школьные проблемы, подобно Владиславу Рослякову, который устроил в прошлом году взрыв и стрельбу в техникуме в Керчи. Тогда погиб 21 человек.

По данным Baza, у нападавшего были два "коктейля Молотова", но один из них не загорелся. Мотивы нападения на младшую по возрасту девочку пока не ясны.