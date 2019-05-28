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Археология.Будущее. Особенности национальной свалки: кто победит в «мусорной войне»?
Карикатура дня
28 мая
36 минут(ы) назад
28 мая
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Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.