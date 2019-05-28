В США на 97-м году жизни умер издатель и правозащитник, основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на его сына Питера.



Бернштейн окончил Гарвард в 1944 году и после Второй мировой войны начал стажироваться в издательстве Simon & Schuster. В 1966 году он возглавил компанию "Рандом Хауз", превратив её со временем в крупнейшего книжного издателя в мире.



"Рандом Хауз" издавал в том числе и российских и советских писателей. В 1973 году Бернштейн начал правозащитную деятельность, приняв участие в организации Комитета в защиту советского писателя и диссидента Андрея Амальрика – автора эссе "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?".

Посетив СССР в составе делегации американских издателей, Бернштейн познакомился с академиком Андреем Сахаровым и его женой Еленой Боннер. Он основал правозащитную организацию Helsinki Watch, следившую за соблюдением Советским Союзом обязательств в области прав человека, взятых в рамках Хельсинских соглашений – эта организация позднее стала Human Rights Watch и теперь следит за соблюдением прав человека во всём мире.



Издатель дружил с семьёй Сахарова и присутствовал на вручении его Нобелевской премии в 1975 году (академик не был выпущен за границу, награду получила его жена). Он обеспечил публикацию на Западе работ Сахарова и других диссидентов из стран Восточного блока и Китая, например, Вацлава Гавела.