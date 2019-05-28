ЕЦБ выпустил в обращение новые банкноты – 100 и 200 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) 28 мая выпустил в обращение новые купюры номиналом 100 и 200 евро. Они на несколько миллиметров меньше по площади и оснащены так называемыми "спутниковыми голограммами": символ € перемещается вокруг номинала купюры при изменении угла зрения. Под прямым светом знак единой европейской валюты проявляется более ясно, сообщает "Международное французское радио".



На новых банкнотах появилось изображение героини древнегреческой мифологии Европы – её изображение размещено на голографической полосе и водяных знаках.



Купюры нового образца стали на несколько миллиметров меньше и будут лучше влезать в кошелек. Как сообщили в ЕЦБ, их размер позволит «продлить срок жизни банкнот и ограничить их износ».

26 апреля окончательно прекращён выпуск банкноты номиналом в 500 евро. В этот день истёк срок, отпущенный центробанкам Германии и Австрии, где этих купюр больше всего в обороте, для прекращения их выпуска. Остальные 17 стран еврозоны перестали печатать 500-евровые банкноты ещё в январе.



Банкноты остаются законным платёжным средством и не будут принудительно изыматься из оборота. Решение прекратить выпуск 500-евровых банкнот было принято в 2016 году. Причина в том, что их часто использовали в незаконных целях, для отмывания денег, дачи взяток и даже финансирования терроризма. Так, миллион наличных евро в таких банкнотах весит всего 2 килограмма 200 граммов, в то время как миллион долларов США в 100-долларовых банкнотах почти в 6 раз тяжелее.