В Севастополе провайдеры блокируют доступ к сайту "Крым.Реалии"

В аннексированном Севастополе российские провайдеры "Севтелеком" и "Севмобайл" заблокировали доступ к сайту "Крым.Реалии", сообщил корреспондент этого издания со ссылкой на местных жителей.

Сайт открывается только через VPN-сервис или в приложении Psiphone. Также не работает местное мобильное приложение издания под операционной системой IOS.

Ранее "Севтелеком" и "Севмобайл" уже блокировали доступ к "Крым.Реалии", блокировка длилась один день.

В реестре блокировок Роскомнадзора информация об издании отсутствует. Комментарий от провайдеров в "Крым.Реалии" пока не получили.

В начале апреля Крымская правозащитная группа сообщала, что 10 местных провайдеров полностью заблокировали 12 украинских информационных сайтов и две социальные сети. 28 сайтов были заблокированы частично.

Сайт "Крым.Реалии" - проект Украинской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Власти РФ включили его, как и ряд других проектов "Свободы", в реестр СМИ-"иностранных агентов". О каких-либо решениях о его блокировке, однако, не сообщалось.