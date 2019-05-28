Саакашвили готов стать посредником между Азербайджаном и Грузией

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины, Михаил Саакашвили готов "разрешить проблему", возникшую между Азербайджаном и Грузией по вопросу о принадлежности средневекового монастырского комплекса Давид Гареджи.



Ответственность за обострение ситуации вокруг части монастырского комплекса, находящегося на територии Азербайджана, Саакашвили однозначно возложил на нынешние власти Грузии во главе с председателем правящей партии "Грузинская мечта", миллиардером Бидзиной Иванишвили.



Во вторник утром, тысячи верующих из пятнадцати епархий Грузинской православной церкви, во главе с высшими иерархами ГПЦ, организованно направились к монастырскому комплексу, чтобы, по словам инициаторов шествия "защитить Давид Гареджи от незаконных притязаний азербайджанской стороны".



Акция прошла под лозунгом "Гареджи – это Грузия. Кавказ – наш общий дом".



Глава Грузинской православаной церкви, Илия II в специальном заявлении призвал паству и священнослужителей "не поддаваться на провокации третьей силы" и дать возможность властям двух государств, решить вопрос спорных участков границы вокруг Давид Гареджи путём переговоров.



Несмотря на то, что тысячи участников акции "Гареджи – это Грузия", перешли на територию Азербайджана и приблизились к монастырю Чичхитури, который входит в комплекс Давид-Гареджи, азербайджанские пограничники, очевидно получив приказ, не мешали передвижению колонны, хотя и снимали происходящее на видео.



Ранее МИД Азербайджана подчеркнул, что Чичхитури, как и монастырь Удабно и ряд других святынь комплекса Давид Гареджи, находятся на неоспоримой територии Азербайджана. Вместе с тем, Азербайджан готов вести переговоры с Грузией по делимитации и демаркции границы. Предложение Михаила Саакашвили, официальный Баку оставил без внимания.



Грузинские власти, в лице председателя парламента, Ираклия Кобахидзе уже отвергли инициативу Михаила Саакашвили о посредничестве. По словам Кобахидзе "У Саакашвили было девять лет, чтобы решить проблему монастыря, но мы видим чего он добился".