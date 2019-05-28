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"Снова снизился", "рекордно упал", "обновил исторический минимум"... Эфир в 19:05

Конфетная продукция кондитерской фабрики Санкт-Петербурга

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В какой момент Кремль "запретит" рейтингу Путина падать? А он падает неуклонно. Как это произойдет? Надавят на социологов? Или предпримут некие действия, которые затормозят падение? Гость эфира - аналитик фонда Карнеги Андрей Колесников. Ведущая Елена Рыковцева

Делитесь своими соображениями по номеру 8-800-200-22-12, начиная с 19.05

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