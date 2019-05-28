Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Шеф-редактору российского агентства Sputnik из Латвии запретили въезд в Литву

Аэропорт Вильнюса

Смотреть комментарии

Шеф-редактор российского государственного информационного агентства "Спутник" Марат Касем задержан в аэропорту Вильнюса, куда он приехал в командировку. Ему запретили въезд в Литву на пять лет по соображениям национальной безопасности. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на самого Касема.

Касем — гражданин Латвии. Согласно профилю в Фейсбуке, Касем родился в республике, 25 мая он опубликовал фотографию себя, голосующего на выборах в Европарламент в Латвийском посольстве.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG