Шеф-редактор российского государственного информационного агентства "Спутник" Марат Касем задержан в аэропорту Вильнюса, куда он приехал в командировку. Ему запретили въезд в Литву на пять лет по соображениям национальной безопасности. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на самого Касема.

Касем — гражданин Латвии. Согласно профилю в Фейсбуке, Касем родился в республике, 25 мая он опубликовал фотографию себя, голосующего на выборах в Европарламент в Латвийском посольстве.