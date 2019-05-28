ЕСПЧ присудил более миллиона евро семьям похищенных жителей Чечни

Европейский суд по правам человека присудил 1 миллион 168 тысяч евро компенсации семьям двенадцати мужчин, которые пропали без вести с 2000 -го по-2005-й год во время контртеррористической операции федеральных российских войск в Чечне.

ЕСПЧ признал правомерными все двенадцать жалоб, обнаружив нарушение российскими властями четырёх статей Европейской конвенции о защите прав человека: право на жизнь, право на свободу, запрет пыток и бесчеловечного обращения, а также право на эффективное расследование.

Среди подававших жалобы в европейский суд – родственники 34-летнего Ханпаша Кахиева, которого последний раз видели живым 14 мая 2002 в селе Авруты. По рассказам его матери, в тот день в их дом ворвались военные, которые схватили Кахиева и увезли в неизвестном направлении. Через восемь лет его тело нашли в массовом захоронении недалеко от места жительства. Издание "Медиазона" отмечает, что следствие по факту смерти Кахиева много раз приостанавливали.

Кроме того, иски в ЕСПЧ подавали родственники братьев Шамаевых, которые исчезли 18 февраля 2001 года после встречи с российскими военными на трассе Грозный-Шатой, и пятерых мужчин из числа беженцев – их в том же 2001-м году военные увезли из лагеря в Новых Атагах. Местонахождение всех упомянутых людей до сих пор неизвестно.