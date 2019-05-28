Москва недовольна заявлением Мадрида о "России-враге"

В Министерство иностранных дел России вызвали посла Испании Фернандо Вальдерраму. Это связано с недавним высказыванием главы испанского МИДа Жозепа Борреля. В интервью газете El Periodico он назвал Россию "врагом, который снова представляет угрозу". Так Боррель ответил на вопрос о роли Европы в геополитических вопросах.

"По сути, сейчас возник новый мир, который невозможно было представить ещё пять лет назад. Трамп тогда не был президентом, не было Брекзита, кризиса с мигрантами, войны в Сирии. Очень многие вещи стали другими. Наш союзник поворачивается к нам спиной. Наш старый враг, Россия, снова говорит: "Вот я здесь" и снова представляет угрозу. А Китай выступает в качестве нашего соперника. Именно поэтому европейцам необходимо срочно объединяться. Теперь нам нужно научиться действовать с позиции самостоятельной силы, потому что мы живем в мире различных сил. У нас нет американского защитного зонтика. Раньше нас это не заботило и, как сказал Дональд Трамп, мы долгое время катались "зайцем" в системе общей безопасности, которую оплачивали американцы. В этих словах есть здравое зерно. И мы при этом должны иметь определенную степень стратегической самостоятельности", – заявил Боррель.

В МИД России слова Борреля насчёт действий Москвы назвали "недружественными" и выразили "недоумение и сожаление". В ведомстве подчеркнули, что заявление министра наносит "ущерб отношениям между Россией и Испанией".

Жозеп Боррель – член Испанской социалистической рабочей партии. Он занял пост главы МИД страны год назад.