Борису Стомахину на два месяца сократили тюремный срок

В Саратовской области суд сократил на два месяца срок наказания публицисту Борису Стомахину, осуждённому на семь лет за экстремизм и оправдание терроризма, сообщила адвокат Стомахина Светлана Сидоркина.

Срок снижен из-за частичной декриминализации статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти или вражды.

Публицист Борис Стомахин был осуждён трижды.

Первый раз – на пять лет лишения свободы в 2006 году, когда он был главным редактором ежемесячного бюллетеня "Радикальная политика". В нескольких материалах за авторством Стомахина следствие нашло призывы к экстремистской деятельности и возбуждение ненависти или вражды.

В 2011 году публицист вышел на свободу, но через год вновь был задержан по обвинению в нарушении тех же статей Уголовного кодекса, а также в оправдании терроризма. Позже его приговорили к шести с половиной годам лишения свободы.

В третий раз Стомахина осудили по статье "Оправдание терроризма" – за текст, который он написал уже из СИЗО. По версии следствия, публицист положительно отозвался о терактах в Волгограде, произошедших в декабре 2013 года. С учётом предыдущих приговоров в 2015 году Стомахину дали семь лет лишения свободы. Это наказание он отбывает до сих пор, находясь в исправительной колонии города Балашова Саратовской области.

Европейский суд по правам человека неоднократно указывал на нарушение российскими властями в делах против Стомахина права на свободу выражения мнений. По первому делу ЕСПЧ присудил публицисту компенсацию в 12,5 тысяч евро.

Многие правозащитные организации считают преследование Стомахина политически мотивированным – в частности, правозащитный центр "Мемориал".