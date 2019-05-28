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В Москве задержан участник предвыборной кампании директора ФБК

Директор Фонда борбы с коррупцией Иван Жданов

В Москве задержали участника предвыборной кампании директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, который баллотируется в Мосгордуму.

Портал "ОВД-инфо" сообщает, что Евгения Чупова задержали ещё утром. Активиста доставили в Войковский отдел полиции, при этом полицейские отказались объяснить причину задержания. На запрос "ОВД-инфо" в отделе лишь ответили, что с Чуповым "работают".

Позже жена Чупова Екатерина рассказала, что муж позвонил ей с чужого телефона и сообщил, что его держат в наручниках и угрожают уголовным делом по статье о порче чужого имущества.

Неделю назад Чупова и ещё четверых участников кампании Ивана Жданова уже задерживали, но тогда их отпустили без протоколов. Также полицейские задерживали начальника предвыборного штаба Жданова Бориса Золотаревского, но в итоге ему тоже не предъявили никаких обвинений.

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