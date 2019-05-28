Назарбаев вручил Путину орден имени Назарбаева

Находящийся с визитом в Казахстане президент России Владимир Путин получил орден имени Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает "Интерфакс".

Орден вручили российскому лидеру во время встречи с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Он заявил, что Путин заслужил награду, благодаря "особому вкладу в углубление и расширение сотрудничества" между двумя странами.

После получения ордена российский президент поблагодарил за неё Назарбаева и выразил уверенность, что сможет продолжать с ним сотрудничество, несмотря на его отставку с поста президента.

Встреча прошла накануне саммита по случаю пятой годовщины основания Евразийского экономического союза. В среду в столице Казахстана Нур-Султане встретятся лидеры стран-участниц объединения, в которое, помимо России и Казахстана, входят Киргизия, Таджикистан, Армения и Белоруссия.

"Мы втроем – вы, я и Лукашенко – пять лет назад здесь подписали и создали этот союз (ЕАЭС). До этого я 25 лет назад в МГУ огласил эту идею. Прошло много времени, а все же, идея была, наверное, хорошая, потому что мы её осуществили", – заявил Назарбаев при вручении медали Путину.