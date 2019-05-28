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Новый глава СНБО заявил о пропаже секретной информации

Александр Данилюк

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Из совещательной комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) исчезли серверы с секретной информацией. Об этом заявил новый глава ведомства Александр Данилюк, который был назначен на эту должность 28 мая президентом Владимиром Зеленским.

Данилюк опубликовал в фейсбуке видео из комнаты СНБО в здании администрации президента. На записи в одном из помещений видны торчащие из стены провода. По словам Данилюка, именно к этим проводам были подключены сервера. Кроме этого, из помещения исчезли мониторы, на которые выводилась секретная информация во время заседаний.

"Вот такая вышла цивилизованная передача власти", – сказал Данилюк. Он отметил, что в ситуации будут разбираться правоохранительные органы.

До Александра Данилюка пост секретаря СНБО занимал Александр Турчинов. Сам Данилюк до этого был министром финансов при президенте Петре Порошенко, но оставил эту должность ещё в июне прошлого года из-за конфликта с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

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