Родные погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных

Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил иск родственников трех погибших в Сирии военнослужащих к финансистам Министерства обороны, которые отказались выплачивать поощрения за посмертное награждение военных орденами. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Отказы мотивировались тем, что премии за госнаграды могут получить только живые солдаты и офицеры. Военный суд, признав данное положение дискриминирующим, постановил, чтобы родственникам погибших военных выплатили наградные и возместили судебные издержки.

В суд обратились семьи военных советников, погибших в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в мае 2018 года. Один из погибших, старший лейтенант Сергей Елин был посмертно награжден орденом Кутузова, его подчиненные сержант Игорь Михайлов и рядовой Дмитрий Вершинин — орденами Мужества.

Командование войсковой части после смерти военнослужащих издало приказ о награждении погибших суммой в размере пяти окладов. Так, для лейтенанта Елина эта сумма составила 158 тысяч рублей. Решение о выплате наградных в январе 2019 года отменило Управление финансового обеспечения Минобороны по Забайкальскому краю, посчитавшее его незаконным.