Родные погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных

Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил иск родственников трех погибших в Сирии военнослужащих к финансистам Министерства обороны, которые отказались выплачивать поощрения за посмертное награждение военных орденами. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Отказы мотивировались тем, что премии за госнаграды могут получить только живые солдаты и офицеры. Военный суд, признав данное положение дискриминирующим, постановил, чтобы родственникам погибших военных выплатили наградные и возместили судебные издержки.
В суд обратились семьи военных советников, погибших в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в мае 2018 года. Один из погибших, старший лейтенант Сергей Елин был посмертно награжден орденом Кутузова, его подчиненные сержант Игорь Михайлов и рядовой Дмитрий Вершинин — орденами Мужества.
Командование войсковой части после смерти военнослужащих издало приказ о награждении погибших суммой в размере пяти окладов. Так, для лейтенанта Елина эта сумма составила 158 тысяч рублей. Решение о выплате наградных в январе 2019 года отменило Управление финансового обеспечения Минобороны по Забайкальскому краю, посчитавшее его незаконным.
- Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. Военная помощь оказывается войскам сирийского президента Башара Асада. Помимо военных лётчиков, в Сирии присутствуют и российские военные советники и военная полиция, а также, по множеству сообщений, бойцы так называемых частных военных компаний, официально не связанных с Минобороны.
- По официальным данным российского оборонного ведомства , во время военной операции в Сирии в результате боевых действий погибли немногим более 40 российских военнослужащих. Еще 50 человек относятся к небоевым потерям. В это число не входят потери среди российских наемников, в том числе из "ЧВК Вагнера", о которых не раз сообщали независимые СМИ.
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