"Лучшие друзья Кремля": соцсети о визите талибов в Москву

В социальных сетях обсуждают очередной визит талибов в Москву.

Точнее, несколько двусмысленную ситуацию, которая идеально иллюстрируется этим сообщением ТАСС:

Афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) привержено миру в Афганистане, но считает иностранное вмешательство препятствием на пути к нему. Об этом заявил во вторник представитель катарского офиса движения "Талибан" Делавар Шахабуддин на мероприятии, посвященном 100-летию установления дипломатических отношений между РФ и Афганистаном в Москве. Мероприятие проходит при участии МИД России.

Столкновение миров. Российская девушка-репортёр разговаривает с Талибаном сегодня в Москве.

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Иван Курилла:

Так "запрещено в России" или "принимают участие во встрече по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между РФ и Афганистаном" по приглашению министра Сергея Лаврова?

Вася Обломов:

Талибан - официально запрещенная в России террористическая организация. Запрещена решением Верховного Суда от 14 февраля 2003 года на основании представления Генпрокуратуры на основании материалов ФСБ. Эти дядьки опять в Москве и будут встречаться с министром иностранных дел РФ. А еще интересно, что неких генералов Афгана оскорблял фильм Лунгина про афганскую войну, а официальная делегация афганских террористов в Москве в 2019 - это не оскорбительно вовсе.

Главное, чтобы Лунгин или кто другой не снял про это потом обидное кино.

Рустем Адагамов:

В 2003 году Верховный суд РФ признал Талибан террористической организацией и поэтому ТАСС приходится упоминать об этом в скобочках. Талибов, которые вешали и расстреливали детей, принимают в Москве только потому, что они воюют против американцев. Так кремлевская дипломатия понимает «баланс сил», к которому стремится. Путин готов обниматься хоть с чертом в ступе, только бы он был против Америки. Жалкое зрелище.

Юрий Сипко:

Несомненно, установление дружественных отношений со всеми народами - дело достойное. Талибан конечно террористическая организация, и в России запрещена. Но, если против Америки, тогда можно.

А вот с Украинцами нельзя. Ни поздравить. Ни приехать. Ни пригласить. Можно только стрелять. Они ведь свои. Родные. Православные. Должны понять.

Андрей Морозов:

В Москву на празднование столетия афгано-российских отношений пригласили талибов. А наших лётчиков, которых талибы брали в 95-м в заложники в Кандагаре, пригласили на торжества? Им было бы что рассказать на праздничном обеде.

Михаил Авдуевский:

А вот в свете недавно прошедшего угара с победобесием и дидославием на 9 мая...

А вот тех же самых людей "дидываевале" не оскорбляет предательство и поругание памяти погибших воинов-интернационалистов в Афгане тем что теперь кремль привечает талибов? чо молчат то?

Дидов на сорта разделили? за одних истерия до небес а вторых кремлю продали?

Илья Вайцман:

Террористы из запрещенной в России организации «Талибан» спокойно приехали в Москву, где провели переговоры с министром иностранных дел России гр.Лавровым.

И знаете что? Пришли к полному взаимопониманию. Что, в общем-то, не удивительно...

Андрей Мальгин:

Слушайте, талибан уже просто не вылезает из Кремля. Прям лучшие друзья стали.

Вера Афанасьева:

«Солдат НАТО не дождались, зато пришли талибы»

«В 2007 г. в провинции Пактика талибы расстреляли школьника за то, что он изучал английский.

В 2010 г. в провинции Гильменд они казнили 7-летнего мальчика, обвинённого в шпионаже.

В 2011 г. они повесили 8-летнего ребёнка»

С представителями этого движения и встретился вчера господин Лавров в Москве.

Наталья Кузнецова:

У нас в редакции на практике была замечательная девушка-афганка - студентка факультета журналистики ВГУ. Она говорила: "Я скоро вернусь домой, и если придут талибы, то убьют меня только за то, что я училась". Она уехала, талибы пришли...

Игорь Драндин:

26 января 2011 года Путин заявил: «Что же касается переговоров с криминальными элементами, с террористами то ни одна уважающая себя страна в мире не идёт по этому пути. И здесь дело не просто в государственном чувстве собственного достоинства, это практика борьбы с терроризмом. Как только с ними вступают в переговоры, агрессия и количество террористических актов увеличивается, а значит увеличивается количество жертв. И поэтому, повторю ещё раз — с террористами никто переговоров не ведёт».

Видеозапись этого высказывания по ссылке в первом комментарии.

C Путиным всё понятно, цена его словам равна нулю. Но есть ещё один вопрос. Будет ли СК проводить проверку этой встречи на предмет нарушения уголовного кодекса? У меня нет сомнений, что нарушена статья УК 205.1. Содействие террористической деятельности.

Кирилл Шулика:

Получается, что Лаврова должен проверить Центр Э теперь в рамках своих полномочий.

А если серьезно, то, во-первых, смешного мало, нашли себе союзников. А, во-вторых, не зарекайтесь, что завтра ситуация не поменяется и в нашем МИДе не будут принимать представителей "Правого сектора".

Сергей Абашин:

Интересно, что "запрещённых" хизбутовцев, которые не замечены в вооружённых действиях, пачками сажают в тюрьму. А "запрещённых"талибов, которые не скрывают свои военные амбиции, принимают на высшем уровне.

Михаил Ходорковский:

Для задержаний у них матери-одиночки из нежелательных организаций есть.

Анатолий Несмиян:

Талибан близок к тому, чтобы если не юридически, то фактически получить статус освободительного движения, а значит - субъекта переговоров и международнго процесса. Еще со времен 20 века, когда встал вопрос, как именно относиться к национально-освободительным движениям, была изобретена формула "политическое крыло". То есть, это все равно террористы, но там есть некое "умеренное" крыло, с которым можно вести переговоры. Примерно так англичане были вынуждены решать проблему Северной Ирландии, узаконив "политическое крыло" ИРА партию Шинн Фейн. Такую же трансформацию претерпевало отношение ко многим движениям, которые вначале воспринимались как мятежные или террористические. Массовость этого явления вынудило в итоге на международном уровне создать формулу "национально-осободительное движение - первичная форма национального государства". Осталось только признать ту или иную группировку в качестве такового, чтобы легитимизировать его и придать легальный статус. Талибан, судя по всему, как раз на этом этапе.



Метод формального признания "политического крыла" позволял сохранять лицо, а потому его применили и сейчас - сообщается о том, что на переговоры приехал "политичский офис" Талибана. То есть, Талибан - это, конечно, Аль-Кайеда, но в Москву приехал другой Талибан, умеренный и политический. Хотя, конечно, абсолютно никакого деления талибов на правильных и не очень не существует. Движение четко придерживается одной и той же линии на построение в Афганистане клерикального государства: фактически речь идет о восстановлении существовавшего до американского вторжения Исламского эмирата Афганистан.

Николай Зубов:

Я всё понимаю. Реалполитик, все такое. Но, думаю, встречаться с талибами отвратительно.

Леонид Васильев:

следующими гостями - менее, чем через год - будет вся свора "друзей путина" из Европы - от неонацистов с крайне правыми, до отьявленных леваков, кстати, меж ними во многих вопросах "обустройства Европы" совершенно нет никакого различия