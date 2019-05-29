Депутат Валерий Рейнгардт из Красноярска, предложивший запретить Minecraft, перепутал компьютерные игры и на самом деле имел в виду Warcraft. Об ошибке рассказал пресс-секретарь красноярского заксобрания Владимир Корецкий, сообщило ИА "Тайга.инфо".

Ранее он говорил, что игра пропагандирует насилие и её нужно запретить. В ответ на это российские школьники создали петицию во "ВКонтакте" с требованием уволить Рейнгардта, так как "страной должны руководить здравомыслящие люди".

Помощница чиновника Татьяна Ромашевская рассказала изданию "Говорит Москва", что в адрес депутата поступают звонки с поддержкой инициативы от родителей.

"Что там за петиция могла появиться? Пятнадцатилетних детей? Родители-то наоборот звонят. Много звонков Владимиру Гарольдовичу и мне от родителей, что правильно, нужно было. Мне очень много в пятницу было звонков от родителей. Говорили, что наконец-то обратили на это внимание, что это заслуживает внимание, с этим надо бороться как-то", – считает Ромашевская.