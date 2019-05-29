В Екатеринбурге начали штрафовать участников протестов против храма

Суд в Екатеринбурге в среду оштрафовал участника акции против строительства храма на месте городского сквера. Об этом сообщает Интерфакс.

Станислава Мельниченко признали виновным в нарушении правил проведения митинга и оштрафовали на 12 тысяч рублей. По словам правозащитника Ольги Иванцовой, Мельниченко стал первым участником акций в Екатеринбурге, проходящим по этой статье.

Ранее в разговоре с "ОВД-Инфо" Мельниченко заявлял, что в акции не участвовал, а просто находился рядом. Он также рассказал, что 18 мая его возили в главное управление МВД Екатеринбурга, где, по словам Мельниченко, сотрудница полиции пыталась заставить его согласиться с протоколом, в котором он указан как участник акции. Полицейские также требовали от него признаний в том, что во время митинга он ругался матом. Мельниченко считает, что на него хотели составить протокол по более тяжкой статье.

В середине мая в Екатеринбурге проходили протесты против возведения православного собора на месте сквера при городском Театре драмы. Они привели к столкновениям участников митингов с полицией и охраной стройки. Были задержаны и арестованы десятки человек, участники акций жаловались на применение насилия со стороны полиции.