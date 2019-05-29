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Сингапур возглавил рейтинг ведущих экономик мира 2019 года

Сингапур

Сингапур спустя десять лет возглавил рейтинг самых конкурентоспособных экономик мира. Второе место занял Гонконг. Соединённые Штаты, ранее возглавлявший рейтинг, опустились на третье место. Об этом говорится в ежегодном докладе швейцарской бизнес-школы IMD. Всего в список вошли 63 страны.

Составители доклада отмечают, что Сингапур добился успехов благодаря технологической инфраструктуре, квалифицированным рабочим кадрам, благоприятному иммиграционному законодательству и эффективному созданию новых предприятий.

Гонконг занял второе из-за благоприятного налогового законодательства и доступа к инвестициям в предприятия.

США находились в первой строчке рейтинга лишь в прошлом году. По мнению авторов доклада, это произошло за счёт доверия к налоговой реформе президента Дональда Трампа. Однако американская экономика потеряла из-за повышения цен на топливо и сокращения экспорта технологий, считают эксперты.

В первую пятёрку стран с самой высококонкурентной экономикой вошли также Швейцария и Объединённые Арабские Эмираты. Россия находится на 45 месте, Украина – на 54-м. Замыкает рейтинг стран Венесуэла.

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