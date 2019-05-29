Президентом Латвии стал судья Европейского суда

Сейм Латвии избрал нового президента страны — им стал 63-летний судья Европейского суда Эгил Левитс. За него проголосовали 61 депутат, за ближайшего преследователя — 24 человека. Об этом сообщает издание Delfi.

Левитс занимался политикой с 80-х годов, позже он стал представителем Латвии в Европейском суде по правам человека. С 2004 года он судья Европейского суда — высшей судебной инстанции Евросоюза, его полномочия должны были закончиться в 2024 году.

На посту судьи в ЕС Левитс был самым высокооплачиваемым латвийским чиновником и зарабатывал около 240 тысяч евро в год. Зарплата президента Латвии в 2018 году была почти в четыре раза меньше — 61,6 тысячи евро, отмечал Baltnews.