СМИ: экономика Венесуэлы при президенте Мадуро сократилась вдвое

Экономика Венесуэлы с начала правления президента Николаса Мадуро в 2013 году сократилась более, чем на 50 процентов. Об этом сообщает испанское издание El Pais со ссылкой на венесуэльский Центробанк.

Газета отмечает, что отчет опубликован впервые с 2015 года. Тогда инфляция составляла 180 процентов. В прошлом году этот показатель составил 130 тысяч процентов. При этом парламент Венесуэлы и независимые экономисты оценивают прошлогодний уровень инфляции в один миллион 700 тысяч процентов. Ожидается, что к концу текущего года этот показатель составит десять миллионов процентов.

Доходы от продажи нефти за время пребывания Мадуро у власти снизились в три раза. А сама добыча нефти упала до исторического минимума в 740 тысяч тонн баррелей в день, пишет El Pais. Строительство сократилось на 90 процентов, финансовый сектор – почти на 80.

Отмечается, что обвал экономики страны усилился к концу прошлого года – до введения новых американских санкций и до начала активного противостояния Мадуро с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо.

В январе этого года Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы, заявив, что перевыборы президента Николаса Мадуро на пост главы государства в 2018 году были незаконными. Лидером страны Гуайдо признали США, большинство западных и латиноамериканских государств. Мадуро поддерживают Китай, Россия, Куба и Турция.