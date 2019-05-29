Мэр Вилюйска через суд доказал, что он не супермен и не делает селфи

Мэр якутского города Вилюйск Нюргустан Афанасьев через суд доказал, что он не супермен, не ходит к гадалкам и не делает селфи.

Афанасьев заставил ответчика, депутата Вилюйского улусного совета Якутии Николая Харлампьева, произнести всё это вслух в присутствии работников городской администрации.

Иск в суд Вилюйска мэр города подал после того, как в январе во время традиционного бала-маскарада Харлампьев и его коллеги показали шуточный номер в формате КВН, при этом депутат вышел на сцену в костюме супермена и маске с изображением главы города.

Афанасьев требовал взыскать с Харлампьева 100 тысяч рублей за использование фотографии без его согласия, а также за неуместные, по мнению мэра, шутки в свой адрес.

В процессе слушаний стороны пришли к мировому соглашению. При этом суд обязал депутата Харлампьева возместить мэру сумму госпошлины за судебное разбирательство, а также в присутствии жителей Вилюйска и работников администрации города "признать незаконным использование фотографии Афанасьева и опровергнуть ложные сведения, распространенные о нём".

Публичное исполнение решения суда Харлампьевым было снято на камеру и опубликовано в YouTube. На видео депутат в присутствии мэра и публики произносит, что "Афанасьев Нюргустан Владимирович не является суперменом, не ходит к гадалкам, не делает селфи", а в Вилюйске "нет много собак".

В свою очередь, мэр Афанасьев подчеркнул, что обращался в суд не ради денег, а "чтобы другим было неповадно".