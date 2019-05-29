Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прилетел в Киев. Ранее он получил удостоверение личности для возвращения на Украину. Документ политику вручил украинский консул в Варшаве.

Саакашвили заявил журналистам, что вернулся не за должностями и никаких переговоров о назначениях на должностные посты не вёл. Политик назвал решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему гражданство смелым шагом.

28 мая Зеленский вернул Саакашвили гражданство. Бывший губернатор Одесской области поблагодарил президента и выразил надежду, что партия Зеленского "Слуга народа" выиграет предстоящие парламентские выборы. При этом Саакашвили настаивает на том, что не намерен продолжать политическую карьеру на Украине.

В мае 2015 года тогдашний президент Украины Пётр Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации и выдал ему украинское гражданство. В 2017 году он отменил оба своих решения.

В сентябре того же года Саакашвили с помощью своих сторонников прорвался на территорию Украины и потребовал отставки Порошенко. В феврале 2018 года Госпогранслужба Украины запретила ему въезд в страну на три года.

Бывший президент Грузии заявлял, что его лишили гражданства в нарушение Конституции Украины и международного права, запрещающего оставлять человека без гражданства. До указа Зеленского Саакашвили был апатридом и жил в Нидерландах.