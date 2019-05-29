Минздрав не закупил препараты против ВИЧ из-за отказа поставщиков

Министерство здравоохранения России не смогло закупить препарат ламивудин необходимый пациентам с ВИЧ. По информации газеты "Коммерсант", часть поставщиков отказалась участвовать в аукционе из-за невыгодных условий контрактов.

В апрельском конкурсе на поставки препарата на 273 миллиона рублей и на 26 миллионов рублей не стала участвовать ни одна из 11 компаний, которые его производят. Две организации объяснили это тем, что при отпускной стоимости ламивудина в 34 рубля за таблетку, Минздрав изначально предлагал закупать его по 4 рубля за таблетку. Позже в ведомстве предложили закупки по 16 рублей за таблетку.

Конкурс в апреле проводился повторно из-за того, что в феврале Минздрав на пять контрактов смог найти только двух поставщиков. В ведомстве заявили, что ещё один конкурс объявят в июне. Чиновники утверждают, что ламивудина в аптеках хватит ещё на пять месяцев.